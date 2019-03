ZDA in Kitajska najpomembnejši trgovinski partnerici EU

Luxembourg, 23. marca - Evropska unija je lani največ trgovala z ZDA in Kitajsko. S prvo je ustvarila 674 milijard evrov blagovne menjave oz. 17,1 odstotka celotne svoje zunanje trgovine, s Kitajsko pa 605 milijard evrov oz. 15,4 odstotka celotne skupne vrednosti uvoza in izvoza, so pokazali podatki evropskega statističnega urada Eurostat.