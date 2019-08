Na testu ZPS šolski copati z izjemo enega para večinoma dovolj kakovostni

Ljubljana, 9. avgusta - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pri testiranju desetih parov šolskih copat ugotovila, da so ti večinoma kakovostni, z izjemo najdražjega para, v katerem so našli presežno količino šestvalentnega kroma. Testirali so copate v cenovnem razponu med 6,99 in 19,99 evra. Vsi, razen enega para, pa so izdelani v Sloveniji, so danes sporočili iz ZPS.