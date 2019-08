Večina kranjskih zdravnikov preklicala odpovedi

Kranj, 30. avgusta - Večina kranjskih splošnih zdravnikov, ki so aprila podali odpovedi pogodb o zaposlitvi, a so jih po sprejemu aneksa ena zamrznili do 15. septembra, je svoje odpovedi sedaj že preklicala. Odločitve pa ni sprejelo še pet od 22 zdravnikov. Zdravniki so sicer nad potezami ministrstva razočarani, za umik odpovedi pa so se odločili zaradi vodstva doma.