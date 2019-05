Razmere v kranjskem zdravstvenem domu danes boljše

Kranj, 8. maja - Predsednik DZ, minister za zdravje, kranjski župan, vodstvo zdravstvenega doma in zdravniki so danes v Kranju razpravljali o problematični situaciji zaradi zaprtih ambulant družinske medicine. Kot so izpostavili, so na sestanku gradili medsebojno zaupanje. Sicer pa je se situacija danes nekoliko umirila in so se čakalne dobe skrajšale.