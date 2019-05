Kranjski zdravniki podaljšali odpovedni rok do 15. septembra

Kranj, 17. maja - Kranjski splošni zdravniki, ki so aprila podali odpovedi pogodb o zaposlitvi, so se po sprejemu aneksa ena k splošnemu dogovoru na četrtkovem sestanku odločili, da odpovedni rok, ki bi se iztekel s koncem maja, podaljšajo do 15. septembra. Vztrajajo namreč tudi pri sprejetju drugih ukrepov, ki bodo razbremenili njihovo delo, na čelu z aneksom dve.