Danes v veljavo nov obračunski model za nagrajevanje bolj obremenjenih družinskih zdravnikov

Ljubljana, 1. avgusta - Danes začne veljati nov obračunski model za nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov družinske medicine, ki ga je vlada sprejela z aneksom dve k splošnemu dogovoru. Timom, ki so pripravljeni delati prek določenega normativa 1895 glavarinskih količnikov, lahko prinese od štiri do 20 odstotkov višjo plačo. Zdravništvo je do ukrepa kritično.