V koaliciji ostri do Levice zaradi soliranja s predlogom ukinitve dopolnilnega zavarovanja

Ljubljana, 28. avgusta - Koalicijske partnerice so ob današnjem predlogu Levice poudarile, da načeloma podpirajo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vendar pa so kritične do soliranja te stranke. Predlog je nastal tudi brez sodelovanja ministrstva. Ostre so do grožnje Levice, da bo v primeru nesprejetja tega predloga glasovala proti proračunu.