Delodajalci kritični do predloga Levice, sindikalna stran podpira argumente

Ljubljana, 28. avgusta - Na strani delodajalcev so kritični do predloga Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem so opozorili, da je treba zdravstvo urejati celovito. Na sindikalni strani pa podpirajo argumente Levice, a hkrati opozarjajo, da zaradi ukinitve ne sme priti do poslabšanja zdravstvenih storitev.