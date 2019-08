Tudi parlamentarni odbor na Agri o digitalizaciji v kmetijstvu

Gornja Radgona, 27. avgusta - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na odprti seji v okviru dogajanja na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra razpravljal o digitalizaciji v kmetijstvu in na podeželju ter pametnih rešitvah za kmetijstvo prihodnosti. Ob tem so spoznali tudi nekatere inovativne prakse v sektorju.