Na Agri tudi o pomenu osveščenosti potrošnikov glede varne hrane

Gornja Radgona, 26. avgusta - Za varno hrano je država precej storila, njeni predstavniki, organizacije za varstvo potrošnikov in zdravstvena stroka pa so si enotni, da so zdaj na vrsti kupci, ki morajo brati oznake na embalaži in se izobraževati. Pogledi, kako naj to storijo, pa se razlikujejo, so danes ugotavljali na sejmu Agra.