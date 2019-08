Čebelarjenje odslej tudi prek aplikacije navidezne resničnosti

Ljubljana, 25. avgusta - Čebelarji, ki so pri nas pomemben mejnik doživeli z razglasitvijo 20. maja za svetovni dan čebel, širijo zavedanje o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za ohranjanje raznolikega ekosistema. Čebelarska zveza je namreč v sodelovanju s Šolskim centrom Celje in medijsko produkcijo Almedia razvila aplikacijo navidezne resničnosti, Čebelarjenje VR.