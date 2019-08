Pametno kmetijstvo je tu, uporabljajmo ga, svetujejo na Agri

Gornja Radgona, 25. avgusta - Na slovenskih njivah že škropijo roboti, nadzorujejo jih letalniki, traktorji pa vozijo, kot jih usmerjajo navigacijski sistemi. In to je nujna prihodnost, ki pomeni tudi lažjo, cenejšo in boljšo pridelavo, so ugotavljali na posvetu na sejmu Agra v Gornji Radgoni.