V Vuzenici škoda po ujmi ocenjena na najmanj 1,3 milijona evrov

Vuzenica, 27. avgusta - Prva groba ocena škode po sobotni ujmi v Vuzenici, ki ne zajema škode na železnici, državnih cestah in vodotokih, znaša okoli 1,3 milijona evrov, je za STA povedal župan Občine Vuzenica Franjo Golob. Vrtec, ki so ga zalile meteorne vode, je očiščen in v sredo odpira vrata, še naprej pa ostaja zaprta železniška proga.