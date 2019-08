Močnejši nevihti v zaledju obale in na Koroškem

Koper/Kozina/Muta/Vuzenica, 24. avgusta - Močnejši nevihti sta se danes razbesneli v zaledju Kopra oz. na območju Kraškega roba ter na območju Vuzenice in Mute, kjer so hudourniki in potoki poplavljali, plaz pa je zaprl koroško progo. Razmere se zdaj vsaj nekoliko umirjajo, na Koroškem pa gasilci na terenu pomagajo občanom pri odpravljanju posledic.