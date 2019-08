V Vuzenici zalilo prenovljen vrtec, na Muti izselili eno družino

Vuzenica/Muta, 25. avgusta - Na območju občin Muta in Vuzenica, ki ju je sobotno neurje z močnim nalivom najbolj prizadelo, danes nadaljujejo z odpravljanjem posledic, v prihodnjih dneh pa bodo začeli tudi ocenjevati škodo. V Vuzenici sta meteorna voda in blato zalila obnovljene prostore vrtca. Na območju Mute pa so morali iz ogrožene hiše izseliti eno družino.