Na območju Črne na Koroškem je bilo zaradi plazov ujetih sedem oseb

Črna na Koroškem, 25. avgusta - Po sobotnih hudih neurjih, ki so prizadela več območij po Sloveniji, najhuje Koroško, se danes nadaljuje odpravljanje posledic. Na cesto Črna na Koroškem-Šoštanj se je sprožilo osem zemeljskih plazov, zato je na cesti ostalo ujetih sedem oseb s tremi osebnimi vozili in motorist. Začasno so jih nastanili v Črni. Cesta je še vedno neprevozna.