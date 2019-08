Spet v šolo: Učitelji opozarjajo na preveč administracije in pomanjkanje avtonomije

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 31. avgusta - V Sloveniji je v osnovnih in srednjih šolah skupaj zaposlenih okoli 25.000 učiteljev. Čeprav so nekateri prepričani drugače, mnogi opozarjajo, da so preobremenjeni. Čas in energijo jim po navedbah učiteljev jemlje predvsem preveč administracije, opozarjajo tudi na premalo avtonomije pri svojih odločitvah. Raziskave jim pritrjujejo le delno.