Voditelji G7 na vrhu v Franciji pokazali enotnost, tudi glede Irana

pripravila Vesna Rojko

Biarritz, 26. avgusta - Voditelji skupine sedmih najrazvitejših držav G7 so danes na vrhu v Biarritzu pokazali redko enotnost, odkar ZDA vodi predsednik Donald Trump. Ta je pokazal spravljivost pri vseh vprašanjih - od trgovine do Irana. Napovedali so tudi nujno pomoč ob uničujočih požarih v Amazoniji, ki pa jo brazilski predsednik zavrača.