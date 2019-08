Macron: Na vrhu G7 vzpostavljeni pogoji za srečanje Trump-Rohani

Biarritz, 26. avgusta - Francoski predsednik Emmanuel Macron je po koncu tridnevnega vrha skupine G7 v Biarritzu dejal, da so pogovori na vrhu vzpostavili pogoje za "srečanje in torej za dogovor" ameriškega in iranskega predsednika Donalda Trumpa in Hasana Rohanija o iranskem jedrskem vprašanju. Upa, da bo do srečanja lahko prišlo v prihodnjih tednih.