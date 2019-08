Vrh G7 o trgovinskih sporih, iranski krizi in požarih

pripravila Simona Grmek

Biarritz, 25. avgusta - Voditelji sedmih najrazvitejših držav sveta (G7) so v francoskem Biarritzu nadaljevali srečanje, na katerem so razpravljali o svetovnem gospodarstvu, trgovini in trgovinskih sporih, križnih žariščih in požaru v amazonskem pragozdu. Za presenečenje je poskrbel nepričakovan prihod vodje iranske diplomacije Mohameda Džavada Zarifa.