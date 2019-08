Znaki popuščanja napetosti med Kitajsko in ZDA dvignili borze

London/Frankfurt/Pariz, 26. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Glavni razlog za to so znaki umirjanja napetosti v trgovinski vojni med Kitajsko in ZDA, potem ko je vnovična zaostritev odnosov med velesilama v petek potopila borze. Stabilizirajo se tudi cene nafte.