V SLS in NSi so se z žalno sejo poklonili Ivanu Omanu

Ljubljana, 20. avgusta - Na žalni seji SLS in NSi so se danes poklonili Ivanu Omanu, starosti slovenske politične pomladi. Po besedah predsednika SLS Marjana Podobnika je Oman znal navdušiti ljudi za pravo stvar in si v pomembnih trenutkih upal stopiti korak naprej. Predsednik NSi Matej Tonin pa meni, da je bil človek, kakršnega je Slovenija potrebovala v prelomnih časih.