Šest blok Teša od sobote ne obratuje

Šoštanj, 19. avgusta - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) je bil v soboto po 104 dneh neprekinjenega obratovanja, kar je največ doslej, ustavljen zaradi odpravljanja težave pri praznjenju pepela. Predvidoma ne bo obratoval dva tedna, v tem času bodo izvedeni nekateri pregledi in čiščenja, za oskrbo z elektriko in toploto bo skrbel blok pet, so sporočili iz Teša.