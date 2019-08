Aktivisti Greenpeace Slovenija na hladilni stolp Teša projecirali okoljevarstvene pozive

Šoštanj, 1. avgusta - Aktivisti Greenpeace Slovenija so v zgodnjih jutranjih urah na enega izmed hladilnih stolpov Termoelektrarne Šoštanj (Teš) projecirali različne okoljevarstvene pozive. S tem so želeli pozvati vlado Marjana Šarca, naj prepozna podnebno krizo kot nacionalno krizo in nemudoma ukrepa, so sporočili iz okoljevarstvene organizacije.