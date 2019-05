Teš 6 po vzdrževalnih delih znova sinhroniziran v omrežje

Šoštanj, 6. maja - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) po zaključku vzdrževanih del, ki so potekala od 23. aprila, ponovno obratuje, saj je bil danes ob 5.19 sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem. V okviru vzdrževalnih del so pregledali opremo, očistili dimno-zračni trakt z grelnikoma zraka in opravili preostale garancijske posege.