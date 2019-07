Teš od okoljskega ministrstva zahteva dodatna pojasnila glede preplačanega ogrevanja

Šoštanj/Velenje, 24. julija - Vodstvo Termoelektrarne Šoštanj (Teš) od ministrstva za okolje in prostor pričakuje, da izkaže osnovo, na podlagi katere bi lahko ugodili zahtevi Komunalnega podjetja Velenje glede vračila preplačanih sredstev za ogrevanje. Kot so povedali za STA, namreč za zdaj take osnove nimajo, če jo bo ministrstvo izkazalo, pa bodo sredstva vrnili.