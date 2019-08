Umrl je Ivan Oman, eden ključnih osamosvojiteljev Slovenije

Ljubljana, 18. avgusta - Umrl je Ivan Oman, soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, so danes sporočili iz stranke SLS. Oman je bil eden ključnih ljudi pri ustanavljanju Demosa in osamosvajanja Slovenije. Kot kandidat Demosa je bil leta 1990 izvoljen za člana predsedstva Slovenije, leta 1992 pa za poslanca prvega sklica DZ. Star je bil skoraj 90 let.