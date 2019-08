Študenti do nadaljnjega ostajajo v Akademskem kolegiju

Ljubljana, 14. avgusta - Študenti, ki bivajo v Akademskem kolegiju, do nadaljnjega ostajajo v domu, so za STA navedli v Študentskem domu Ljubljana (ŠDL). V minulih dneh so uporabniki doma namreč opozorili, da še vedno ne vedo, ali in kdaj se bodo morali izseliti. Akademski kolegij je namreč po končanem postopku denacionalizacije prešel v last ljubljanske občine.