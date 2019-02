Študenti se lahko iz Akademskega kolegija po navedbah Mola izselijo v treh letih

Ljubljana, 6. februarja - V Molu zanikajo, da zahtevajo takojšnjo izselitev študentov iz Akademskega kolegija. Kot navajajo, lahko do izselitve pride v treh letih, a le, če bodo Študentski domovi plačali najemnino. Iz ŠDL so sporočili, da skupaj z ministrstvom iščejo možnosti reševanja težave v okviru razpoložljivih kapacitet in sredstev brez dviga cen nastanitve.