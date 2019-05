Študenti študentskega doma Akademski kolegij v negotovosti, ker ne vedo, kdaj bodo izseljeni

Ljubljana, 23. maja - Skupina Akademski kolegij študentom! opozarja, da stanovalcem študentskega doma Akademski kolegij zaradi zaprtja grozi izselitev. Oktobra bo tako ležišče pri zasebnikih iskalo 200 ljubljanskih študentov več kot sicer. Najhuje je, da stanovalci ne vedo, kdaj se morajo izseliti in so zaradi tega v negotovosti, so dejali na novinarski konferenci.