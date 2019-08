Po oceni mladinskih organizacij stanovanjska problematika otežuje osamosvajanje mladih

Ljubljana, 12. avgusta - Mladinske organizacije so ob mednarodnem dnevu mladih opozorile na stanovanjsko problematiko mladih, saj po njihovi oceni stanovanjska politika kljub nenehnim opozorilom ostaja pomanjkljivo urejena. Kritični so tudi do nezadostnega ukrepanja vlade na tem področju, ki mladim ob negotovih oblikah zaposlitve in nizkih plačah otežuje osamosvajanje.