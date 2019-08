Atene/Nikozija, 13. avgusta - Po tednih suše in močnem vetru so v Grčiji ponovno izbruhnili številni gozdni požari, najhuje je na otoku Evia in v bližini mesta Tebe. Več sto gasilcev se z obsežnim gozdnim požarom bori tudi na Cipru, a je že pod nadzorom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.