Požar na Gran Canarii pod nadzorom

Las Palmas, 13. avgusta - Gasilci so obsežen požar na španskem otoku Gran Canaria spravili pod nadzor, so v ponedeljek sporočile lokalne oblasti. Ob tem so posvarile, da bi se lahko požar zaradi močnega vetra ponovno razplamtel. Požar v občini Artenara je uničil okoli 1500 hektarjev površin, preventivno so evakuirali okoli tisoč ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.