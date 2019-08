Požar v bližini Aten pod nadzorom

Atene, 12. avgusta - Grški gasilci so danes gozdni požar v bližini Aten, ki je ogrožal domove, spravili pod nadzor, so sporočile lokalne oblasti. Najmanj dve hiši sta pogoreli do tal, o poškodovanih zaenkrat ne poročajo, saj je policija preventivno hitro evakuirala območje in zaprla ceste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.