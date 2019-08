V Grčiji zaradi nevarnosti požarov razglasili rdeči alarm

Atene, 9. avgusta - Zaradi visokih temperatur in vetra je grška civilna zaščita danes dvignila stopnjo požarne ogroženosti naravnega okolja na najvišjo raven in razglasila rdeči alarm. Nevarnost požarov je največja v osrednji Grčiji, na Peloponezu in na območju Aten, sporočilo civilne zaščite povzema nemška tiskovna agencija dpa.