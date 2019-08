Inšpekcija ugotavlja pomanjkljivosti pri obvladovanju tveganj transmaščob

Ljubljana, 18. avgusta - Potem ko je aprila začela veljati omejitev transmaščobnih kislin v živilih na največ dva grama na 100 gramov skupne vsebnosti maščob v živilu, so inšpektorji preverjali, kako v pekarnah in slaščičarnah, nekaterih trgovinah in pri uvoznikih oz. distributerjih hidrogeniranih maščob obvladujejo tveganja. Od 50 pregledov so neskladnosti zaznali v 42.