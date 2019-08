Med gosti Dnevov poezije in vina Radmila Lazić in Bei Dao

Ptuj, 13. avgusta - Na Ptuju je že vse pripravljeno za 23. Dneve poezije in vina, ki bodo v najstarejše slovensko mesto in še nekatere druge kraje po Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem pripeljali literate iz 16 držav. Tokratni častni gostje so srbska pesnica Radmila Lazić, kitajski pesnik Bei Dao in letošnji avtor Odprtega pisma Evropi Ilija Trojanow.