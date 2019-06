Sanje v Medani bodo zaznamovali ciganski ritmi in misli o svobodi

Goriška Brda, 27. junija - Z odprtjem razstave v rojstni hiši Alojza Gradnika v Medani se danes začenja pesniški, pravljični in glasbeni festival Sanje v Medani. Do nedelje se bodo organizatorji iz založbe Sanje v družbi številnih gostov posvečali svobodi, v glasbenem programu bodo v ospredju ciganske melodije, ne bodo pa umanjkala druženja s poezijo in vinom.