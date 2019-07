Začenja se kulturno in ustvarjalno druženje pred Škucem

Ljubljana, 19. julija - Na odru pred Galerijo Škuc se bo danes začel festival Dobimo se pred Škucem, ki bo do 28. julija postregel s 47 različnimi dogodki za vse starosti in okuse. Obsegal bo koncerte, performanse, gledališke predstave, filmski projekciji, razstavi, ustvarjalne delavnice, Knjižnico pod krošnjami in Škucevo tržnico.