Dnevi poezije in vina že desetič na Ptuju, tokrat z 20 pesniki z vsega sveta

Ptuj, 25. julija - Med 20. in 24. avgustom bodo Ptuj in 18 drugih krajev zavzeli Dnevi poezije in vina, ki jih Ptuj gosti že deset let. Letošnje, 23. edicije festivala se bo udeležilo 20 uveljavljenih pesnic in pesnikov z vsega sveta, častna gosta bosta srbska pesnica Radmila Lazić in kitajski pesnik Bei Dao. Letošnja država v fokusu je Nemčija.