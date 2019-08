K reševanju mladinskih problematik treba pristopiti s sodelovanjem in dialogom

Ljubljana, 12. avgusta - Ob današnjem mednarodnem dnevu mladih so na ministrstvu za izobraževanje skupaj z uradom za mladino pripravili sprejem za predstavnike mladinskih organizacij. Sodelujoči so poudarili, da je k reševanju izzivov treba pristopiti z medsektorskim sodelovanjem ter v dialogu z mladimi. Na ministrstvu želijo biti most med različnimi deležniki.