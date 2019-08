Več kot polovica mladih vključenih v formalno izobraževanje

Ljubljana, 7. avgusta - V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 309.000 mladih prebivalcev, starih med 15 in 29 let. Več kot polovica se jih je izobraževala, le pet odstotkov je bilo takih, ki niso bili vključeni v formalno izobraževanje niti niso bili zaposleni. To Slovenijo uvršča med uspešnejše države EU, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).