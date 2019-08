Ob mednarodnem dnevu opozorila na težave mladih

Ljubljana, 12. avgusta - Danes je mednarodni dan mladih. Organizacija združenih narodov (OZN) ga bo posvetila pozivom k dostopnemu in relevantnemu izobraževanju. V Sloveniji je izobraževanje dostopno in kakovostno, vendar potrebno prilagoditev na sodobne izzive, ocenjujejo akterji, ki se ukvarjajo z mladimi. Hkrati opozarjajo na številne izzive, ki so pred mladimi.