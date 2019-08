Vpis v študentske domove mogoč le še danes

Ljubljana, 16. avgusta - Danes se izteče rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v prihodnjem šolskem letu. Študentje in dijaki morajo vlogo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddati na spletnem portalu eVŠ. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij vpisali v jesenskem roku, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje.