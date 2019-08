Za podaljšanje letnih pravic ni treba oddajati vloge

Ljubljana, 8. avgusta - Za podaljšanje letnih pravic, kot so državna štipendija, otroški dodatek, znižano plačilo vrtca ter subvencija malice in kosila, ni treba oddajati vloge. Centri za socialno delo o podaljšanju odločajo po uradni dolžnosti. Vlogo pa morajo oddati tisti, ki pravico uveljavljajo prvič, in v primeru, če je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena.