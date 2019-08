Pol stoletja po Woodstocku: Mit o upanju, ki ostaja tudi v glasbi

pripravila Ksenija Brišar

New York, 13. avgusta - Med 16. in 18. avgustom, skoraj natanko 50 let po Woodstocku, so v ZDA načrtovali festival v spomin na druženje skoraj pol milijona ljudi na travniku Bethel pri New Yorku, a se organizatorjem ni posrečilo. Ostaja pa vrsta spominov na dogodek, ki se je v zgodovino zapisal kot eden od koncertnih mejnikov, tudi v glasbi sami.