Sodnik v New Yorku: Festival Woodstock 50 se lahko nadaljuje

New York, 17. maja - Festival, ki bo proslavil 50. obletnico slavnega Woodstocka, se lahko nadaljuje, je v četrtek odločil sodnik v New Yorku v tožbi, ki so jo vložili organizatorji Woodstocka 50 proti bivšemu financerju, ki je umaknil več kot 18 milijonov dolarjev sredstev in javnosti sporočil, da dogodka ne bo. Po sodnikovi oceni ga bivši investitor ne more ogroziti.