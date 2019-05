Organizatorji Woodstocka 50 in bivši financer na sodišču

New York, 14. maja - Le nekaj mesecev pred obeleževanjem 50. obletnice slavnega Woodstocka so organizatorji in bivši financer v ponedeljek začeli boj o prihodnosti festivala na sodišču v New Yorku. Woodstock 50 je prejšnji teden vložil tožbo proti Amplifi Live, ker da sabotira dogodek s tem, ko pravi, da je odpovedan, in z umikom več kot 18 milijonov dolarjev sredstev.