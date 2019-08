Woodstock 50 dokončno odpovedan

New York, 1. avgusta - Organizatorji Woodstocka 50, ki naj bi od 16. do 18. avgusta potekal v Columbii v ameriški zvezni državi Maryland, so po vrsti finančnih in logističnih težav v sredo dokončno odpovedali festival, ki naj bi proslavil pol stoletja od znamenitega festivala leta 1969 v Bethelu pri New Yorku, poročajo tuji mediji.