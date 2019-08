Lovci nadaljujejo z uresničevanjem zakona o interventnem odvzemu medveda in volka

Ljubljana, 10. avgusta - Lovci nadaljujejo z uresničevanjem zakona o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka iz narave. Doslej so na podlagi zakona odstrelili 66 medvedov in nobenega volka, so za STA pojasnili na Zavodu za gozdove Slovenije. Po izredni odločbi pa se lovi volka na območju občin Železniki, Gorenja vas-Poljane in Cerkno.